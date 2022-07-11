Численность населения ЕС продолжает снижаться второй год подряд

Общая численность населения стран Евросоюза сократилась с 447 млн человек в январе прошлого года до 446,8 млн человек в январе 2022 года. Как в понедельник сообщило европейское статистическое агентство Евростат, второй год подряд, когда население ЕС сокращается, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Исследователи отмечают, что основной причиной этого является число смертей, которое превышает число рождений и миграций. Авторы предполагают, что такая динамика связана с последствиями эпидемии коронавируса.

В сообщении агентства отмечается, что, несмотря на общее сокращение численности населения в Евросоюзе, эта тенденция зафиксирована не во всех странах блока. Наибольшее снижение численности населения было зафиксировано в Италии (-253,1 тыс.), а наименьшее - в Словении (-1,8 тыс.). При этом увеличение числа жителей наблюдалось в 17 странах - наибольшее - во Франции (185,9 тыс.), а наименьшее - в Эстонии (1,7 тыс.).

Исследователи подчеркивают, что за более длительный период население ЕС выросло с 354,5 млн человек в 1960 году до 446,8 млн человек на 1 января 2022 года, то есть на 92,3 млн человек. Однако в последние десятилетия темпы роста постепенно замедлялись.

В 2020 году в ЕС умерло на 531 тыс. человек больше, чем в 2019 году, а в 2021 году умерло на 113 тыс. человек больше, чем в 2020 году.