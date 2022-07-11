В Макао закрылись все казино из-за новой вспышки COVID-19

В китайском Макао впервые за два года закрылись все казино на фоне новой вспышки пандемии COVID-19. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Азартные игры являются одной из основных статей доходов специального административного региона. В отрасли прямо или косвенно занята большая часть населения, и на ее долю приходится более 80% государственных доходов. Предполагается, что новые ограничения могут сказаться на экономическом благополучии Макао.

До этого казино в городе закрывали только в феврале 2020 года всего на две недели.

"Даже если вспышка в Макао будет взята под контроль, скорее всего, пройдет еще несколько недель, прежде чем в Макао смогут отменить карантинные требования", - предположил Терри Нг, аналитик компании Daiwa Capital Markets в Гонконге.