Суд в Испании разрешил провести вскрытие тела экс-президента Анголы душ Сантуша

Испанский суд разрешил проведение вскрытия тела бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, умершего в королевстве. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в Высшем суде Каталонии, передает Day.Az.

Как информировал собеседник агентства, аутопсия "была одобрена дежурным судом по просьбе члена семьи [экс-президента]". В инстанции не уточнили, было ли уже проведено вскрытие. Как передает Agence France-Presse, данная процедура осуществлена.

Ранее одна из дочерей душ Сантуша назвала подозрительными обстоятельства его смерти. Экс-президент Анголы умер в больнице испанского города Барселона 8 июля. Душ Сантуш был госпитализирован 23 июня после остановки сердца. По словам врачей, у бывшего главы государства возникли неврологические осложнения.

Душ Сантуш находился на посту президента Анголы 38 лет - с 1979 по 2017 год. С 2019 года он проводил значительное время в Барселоне, где проходил лечение.