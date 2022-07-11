Европе предрекли затяжной газовый кризис до 2024 года

Хотя цены на природный газ в Европе все еще ниже рекордного максимума, установленного в марте, данные показатели все равно сигнализируют о более серьезном и продолжительном разрушении экономики, чем ожидали рынки после начала российской спецоперации в Украине. Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Хавьер Блас, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам аналитика, последствия газового кризиса оказались серьезнее, чем ожидалось. Он затянется до зимы 2023-го или даже до 2024 года, предрек эксперт. Если в марте немецкие производители могли зафиксировать цены на газ на весь 2023 год примерно в 80 евро за мегаватт-час, то теперь им придется придется закладывать в бизнес-планы рекордно высокие 145 евро.

Происходящее затрагивает не только компании, отмечает Блас. Так, консалтинговая компания Cornwall Insights прогнозирует, что британские домохозяйства будут платить до 3,8 тысячи долларов США в год по счетам за газ и электричество, начиная с октября.

Также на прошлой неделе стоимость газа на крупнейшей спотовой бирже TTF выросла в два раза за месяц после того, как были сокращены поставки по трубопроводу "Северный поток-1" в Германию. Тем не менее пока спотовые европейские цены на газ остаются на 30 процентов ниже рекордного максимума, установленного в первые дни после начала спецоперации в Украине.