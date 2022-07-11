Турция испытала ракету Gokdogan класса «воздух-воздух»

Турция провела успешные испытания ракеты класса "воздух-воздух" Gokdogan с радиолокационной головкой самонаведения. Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир, передает TRT World, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, до конца года эта ракета будет поставлена турецкой армии вместе с еще одной новой ракетой - Bozdogan, которая использует для наведения инфракрасную головку.

Обе ракеты планируется поставить на вооружение турецких истребителей F-16 и перспективных самолетов.