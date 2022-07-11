Япония рассматривает возможность сокращения использования газа

Япония рассматривает возможность внедрения системы по сокращению потребления газа, чтобы предотвратить возможный энергетический кризис в зимний период. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства промышленности страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, эта система может включать в себя рекомендации для населения и бизнеса по возможности экономить потребление газа. Эта мера также может позволить правительству ввести частичное ограничение на расходование голубого топлива в случае серьезных перебоев с поставками сжиженного природного газа (СПГ). Обсуждение мер начнется на встрече группы экспертов в понедельник.

При этом Токио разрабатывает эту систему, опираясь на уже существующий аналогичный проект по уменьшению использования электроэнергии, отмечает агентство.