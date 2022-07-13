Британцев предупредили об опасности популярных садовых растений

Многие растения, произрастающие на садовых участках, токсичны для людей и их питомцев. Об этом сообщило издание Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ядовитые летние растения, о которых следует помнить в период их цветения с июня по сентябрь - это ревень, глициния, гортензия, олеандр и наперстянка.

Так, у ревеня можно употреблять в пищу только стебли.

"Хотя это растение обычно используется в британских десертах, таких как крамбл, части этого растения на самом деле ядовиты. Обязательно используйте только стебли и избегайте листьев при приготовлении пищи с ревенем", - объяснили эксперты.

Глициния редко причиняет вред человеку, но ее семенные коробочки токсичны для собак, кошек и лошадей. Гортензии на самом деле содержат цианид, но придется много ее съесть, чтобы она стала смертельной.

Олеандр - одно из самых ядовитых растений для человека и домашних животных. Простое прикосновение к соку растений и деревьев голыми руками или вдыхание дыма горящего олеандра может быть токсичным. Наперстянки опасны, если их ядовитые соки попадут в глаза, рот или открытые раны.