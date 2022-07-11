Биткоину предрекли очередное падение

Около 60% инвесторов считают крайне вероятным снижение стоимости биткоина до $10 тыс., а не рост криптоактива до $30 тыс. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные опроса MLIV Pulse, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что опрошенные инвесторы объяснили такое мнение тем, что по криптоиндустрии сильно ударили проблемные кредиторы, крах валют и прекращение "политики легких денег", что помогало подпитывать спекулятивные настроения на финансовых рынках.

Тем не менее 40% инвесторов высказались в пользу того, что биткоин все-таки ожидает рост в ближайшее время. По мнению агентства, текущее падение приведет к усилению регулирования отрасли со стороны властей стран мира.

Некоторые из инвесторов, поучаствовавших в опросе, посчитали это положительным шагом. По их мнению, государственный надзор повысит доверие к криптовалютах и обеспечит их признание среди профессиональных инвесторов. Также никто из опрошенных не констатировал, что текущий кризис в криптоиндустрии приведет к исчезновению двух крупнейших активов - биткоина и эфира.