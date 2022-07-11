ООН прогнозирует, что население Земли достигнет восьми миллиардов к ноябрю 2022 года

Население Земли вырастет до 8 млрд человек к ноябрю 2022 года, говорится в докладе ООН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Согласно прогнозам, к 15 ноября 2022 года население мира достигнет 8 миллиардов человек", - говорится в документе.

По данным организации, население мира продолжает расти, но темпы роста замедляются. По предварительным данным, к 2050 году число жителей Земли достигнет 9,7 млрд, а к 2100 году - 10,4 млрд.

При этом к 2050 году более половины прироста населения мира будет сосредоточено всего в восьми странах, в том числе в Конго, Египте, Эфиопии, Индии и Нигерии.