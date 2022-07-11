Израиль, Палестина и Египет проведут переговоры о мире на Ближнем Востоке

Египет и Израиль договорились приложить усилия для активизации мирного процесса на Ближнем Востоке. Об этом сообщила в воскресенье канцелярия главы египетского государства по итогам телефонного разговора президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и премьер-министра Израиля Яира Лапида, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Состоялся обмен мнениями о ситуации на палестино-израильском направлении, - сообщил официальный представитель Бассем Рады. - Было решено провести двусторонние и многосторонние встречи с участием Египта, Израиля и главы Палестины в предстоящий период с целью активизации мирных переговоров".

Египет, отмечается в сообщении, "продолжит усилия по достижению всеобъемлющего и справедливого мира на основе решения о сосуществовании двух государств и резолюций ООН". Он также указал на необходимость оказания палестинской администрации помощи во всех областях, прежде всего в экономической.

Кроме того, в ходе разговора Лапид пообещал, что Израиль проведет "полное и прозрачное расследование" по поводу появившейся в израильских СМИ информации о братских могилах египетских военнослужащих, погибших в ходе войны 1967 года и похороненных в Иерусалиме.