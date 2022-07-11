Африканские страны могут воспрепятствовать поставкам газа в Европу из-за того, что они сами страдают от дефицита энергии. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Африканские лидеры назвали внезапный интерес к ресурсам их континента двойными стандартами, усугубляющими эксплуатацию региона Западом, отметили в публикации.

Лидеры африканских стран удивились, зачем им необходимо отходить от "грязных" видов топлива, так как из-за этого доступ к энергии для сотен миллионов людей будет заблокирован.

По данным агентства, страны Евросоюза хотят нарастить поставки газа из Африки ради уменьшения зависимости от поставок из России. При этом никто не хочет финансировать развитие трубопроводного газа в Африке, чтобы облегчить его использование в производстве ради достижения климатических целей.