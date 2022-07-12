В центре Нью-Йорка поженились 500 пар

В центре Нью-Йорка прошла массовая свадьба на 500 пар, на которой смогли пожениться люди, чьи свадебные планы были нарушены пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Apnews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Линкольн-центр провел мероприятие "Празднуем любовь: (пере) свадьба", в рамках которого сотни пар, чьи свадьбы были сорваны или прошли скромно из-за пандемии COVID-19, получили возможность повторно сыграть свадьбу.

На сайте Линкольн-центра этот день назвали "особым днем для молодоженов, тех, чьи свадьбы были отменены или прошли слишком скромно, а также для людей, которые хотят вновь подтвердить свою любовь своим партнерам и городу, который мы любим".

Перед парами, собравшимися в Линкольн-центре, выступил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. В рамках празднования была проведена церемония для представителей разных конфессий, после которой начались танцы под живую музыку.