Телеведущий Николай Дроздов потерял сознание на съемках

Популярный советский и российский телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов потерял сознание во время съемок в Москве. Как передает Day.Az, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника телеканала, бывший ведущий программы "В мире животных" снимал эпизод подкаста в библиотеке на Аргуновской улице, когда ему стало плохо.

Сейчас зоолог уже пришел в себя, его осматривают медики.