https://news.day.az/world/1478086.html Телеведущий Николай Дроздов потерял сознание на съемках
Телеведущий Николай Дроздов потерял сознание на съемках
Популярный советский и российский телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов потерял сознание во время съемок в Москве. Как передает Day.Az, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника телеканала, бывший ведущий программы "В мире животных" снимал эпизод подкаста в библиотеке на Аргуновской улице, когда ему стало плохо.
Сейчас зоолог уже пришел в себя, его осматривают медики.
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