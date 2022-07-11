Иран будет принят в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Самарканде в сентябре этого года, иранская сторона подпишет соответствующий меморандум об обязательствах в качестве члена объединения. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД Узбекистана Владимир Норов, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В этом году в рамках председательства Узбекистана будет Иран как страна-наблюдатель принят в члены ШОС... В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС", - сообщил он.