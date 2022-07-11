Переговоры Эрдогана и Зеленского
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Володимиром Зеленским, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно сообщению Управления коммуникаций президента, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с событиями в Украине и созданием безопасных коридоров в Черном море для экспорта зерна.
Президент Эрдоган заявил, что самое большое желание Турции - это мир на украинской земле.
Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что они продолжают работать над планом, подготовленным ООН по поставкам украинской зерновой продукции на мировой рынок.
Подчеркнув, что решение украинского кризиса в любом случае будет через дипломатию, и для этого стол переговоров должен быть открыт, Эрдоган выразил готовность предложить все виды поддержки, включая содействие и посредничество в рамках Стамбульского процессе.
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