Население ЕС сокращается второй год подряд - ФОТО
Население Европейского союза сократилось в 2020 и 2021 годах - таковы последствия более чем 2 миллионов смертей от COVID-19.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Евростат.
Сообщается, что на 1 января 2021 года численность населения 27 стран ЕС превысила 447 миллионов человек. А на 1 января 2022 года-446 миллионов 800 тысяч человек. Годовое сокращение составило 200 тысяч человек. В 2020 году также было зафиксировано снижение численности населения.
Сокращение численности населения ведомство объясняет массовой смертностью, вызванной пандемией коронавируса.
Хотя показатель рождаемости в отчетном периоде оставался стабильным, средний возраст населения снизился.
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