Население ЕС сокращается второй год подряд

Население Европейского союза сократилось в 2020 и 2021 годах - таковы последствия более чем 2 миллионов смертей от COVID-19.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Евростат.

Сообщается, что на 1 января 2021 года численность населения 27 стран ЕС превысила 447 миллионов человек. А на 1 января 2022 года-446 миллионов 800 тысяч человек. Годовое сокращение составило 200 тысяч человек. В 2020 году также было зафиксировано снижение численности населения.

Сокращение численности населения ведомство объясняет массовой смертностью, вызванной пандемией коронавируса.

Хотя показатель рождаемости в отчетном периоде оставался стабильным, средний возраст населения снизился.