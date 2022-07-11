Байден рассказал о своем оружии

Президент США Джо Байден заявил, что хранит дома четыре дробовика. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе мероприятия в честь подписания закона о переменах в нормах оборота оружия он уточнил, что две единицы оружия принадлежат ему, еще два ружья принадлежали его погибшим сыновьям.

По его словам, дробовики хранятся под замком. Так же должны поступать все сознательные вооруженные граждане.