Для чего в Гонконге всех заболевших COVID-19 обяжут носить электронные браслеты?

Власти Гонконга обяжут с 15 июля всех инфицированных COVID-19 и находящихся на самоизоляции носить электронные браслеты.

Как передает Day.Az, об этом заявило агентство "Синьхуа", ссылаясь на секретаря по вопросам здравоохранения местной администрации Лу Чунмао.

По его данным, такая мера нужна, чтобы инфицированные не нарушали правила самоизоляции и не покидали дома раньше истечения срока. Также органы здравоохранения рассматривают возможность подсвечивать QR-коды заразившихся красным цветом в правительственном приложении LeaveHomeSafe.

В понедельник в Гонконге зарегистрировано 2863 случая инфицирования COVID-19.