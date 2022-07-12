США намерены одобрить вторую ревакцинацию от коронавируса для всех взрослых
Соединенные Штаты намерены разрешить применение второй ревакцинации от коронавируса для всех совершеннолетних. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CNN/
По его сведениям, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сделало эту задачу одной из приоритетных. В настоящее время в стране вторые бустерные дозы от ковида разрешены для лиц старше 50 лет и людей с ослабленным иммунитетом.
Медики опасаются, что иммунитет вакцинированных взрослых может быть недостаточен в условиях распространения варианта "омикрона" BA.5, который на прошлой неделе стал доминирующим в США. По мнению ученых, данный вариант более опасен в плане повторного заражения. По последним данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), на варианты "омикрона" BA.4 и BA.5 в США сейчас приходится более 70% новых случаев инфицирования.
На прошлой неделе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что количество случаев заражения коронавирусом по всему миру увеличилось на 30% за последние две недели. По его словам, увеличение случаев заражения зарегистрировано в четырех из шести регионов ВОЗ. Так, в Европе и Америке большинство случаев приходится на штаммы BA.4 и BA.5, а в Индии выявлен новый штамм.
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