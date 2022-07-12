В Казахстане произошло землетрясение

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС Казахстана в 04:29 по местному времени (02:29 GMT+4) зарегистрировано землетрясение.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на "Казинформ".

Эпицентр землетрясения расположен в 141 км на запад от города Алматы на территории Казахстана, в Жамбылской области.

Энергетический класс землетрясения 9.1. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 43.31° с.ш. 75.17° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.