Жителям Нью-Йорка дали рекомендации на случай ядерного удара по городу

Управление по чрезвычайным ситуациям города Нью-Йорк опубликовало руководство на случай ядерного удара по городу. Ролик размещен на YouTube-платформе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В видео жителям Нью-Йорка посоветовали запомнить три важных шага, которые помогут горожанам оставаться в безопасности. В первую очередь им рекомендовано укрыться в доме, после чего закрыть двери и окна и держаться подальше от них. При наличии в доме подвала следует укрыться там или стараться находиться в центре здания, говорится в инструкции. Власти подчеркнули, что в случае ядерного удара не стоит оставаться в машине.

В случае, если во время взрыва человек находился на улице, необходимо как можно быстрее снять с себя всю одежду и принять душ с мылом или шампунем. Одежду с радиоактивной пылью в таком случае необходимо убрать в пакет, подальше от людей.

На последок жителям Нью-Йорка посоветовали следить за обстановкой посредством сообщений в СМИ. "Не выходите, пока официальные лица не скажут, что это безопасно", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, власти Нью-Йорка подчеркнули, что вероятность инцидента с ядерным оружием в Нью-Йорке или его окрестностях очень мала.