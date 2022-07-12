Массовая молитва о мире в Мексике

По призыву католических организаций жители Мексики приняли участие в массовой молитве о мире, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Молитва была организована по всей стране после того, как 27 июня на севере штата Чиуауа были убиты два священника-иезуита. За последние десять лет в Мексике были убиты около 30 священников. В целом с 2006 года, когда власти Мексики направили армию на борьбу с наркокартелями, жертвами вооруженного насилия в стране стали свыше 340 тысяч человек.