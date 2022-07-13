Dior собирается судиться с Valentino из-за показа в центре Рима

Модный показ в самом модном месте Рима - грозит вылиться в судебный процесс. Дом Dior подает иск на коллег из Valentino, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Те провели показ прямо на Испанской лестнице - шоу привлекло много зрителей. У подножья этой лестницы как раз расположен магазин Dior - продавцы жалуются, что в день показа клиенты не могли пробраться через толпу, и требуют возместить ущерб в размере 100 тысяч евро. Говорят, дают Valentino 15 дней на размышление, а потом пойдут в суд.

Этот пример может оказаться заразительным: в шаговой доступности от той же лестницы находятся магазины Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Prada и Balenciaga. Не исключено, что их представители теперь тоже решат, что "Валентино" задолжал им денег.