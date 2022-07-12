https://news.day.az/world/1478146.html Тяжелое ДТП в Люберцах, есть пострадавшие - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Люберцах, есть пострадавшие - ВИДЕО
Двое из трех пострадавших при наезде автомобиля каршеринга в подмосковных Люберцах находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявили областном управлении Минздрава, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Ранее сообщалось, что тяжелые травмы получили две женщины, а также 14-летняя девочка. По факту произошедшего в подмосковном главке МВД возбудили уголовное дело.
Как сообщили в Минздраве, в крайне тяжелом состоянии находятся две женщины. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
Ребенок был осмотрен и обследован медиками, после чего родители отказались от госпитализации.
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