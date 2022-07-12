Тяжелое ДТП в Люберцах, есть пострадавшие

Двое из трех пострадавших при наезде автомобиля каршеринга в подмосковных Люберцах находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявили областном управлении Минздрава, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ранее сообщалось, что тяжелые травмы получили две женщины, а также 14-летняя девочка. По факту произошедшего в подмосковном главке МВД возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Минздраве, в крайне тяжелом состоянии находятся две женщины. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Ребенок был осмотрен и обследован медиками, после чего родители отказались от госпитализации.