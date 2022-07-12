Более низкий рост и более высокая инфляция - Еврокомиссия заявила, что вновь пересмотрит свои экономические прогнозы на этот и следующий годы в сторону понижения из-за последствий войны в Украине, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. Вице-председатель Еврокомиссии по вопросам экономики Валдис Домборвскис выступил с предупреждением из Брюсселя:

"Мы видим, что экономический рост в этом году оказывается достаточно устойчивым. Тем не менее, можно ожидать некоторого пересмотра прогнозов в сторону понижения сейчас и тем более в будущем году. Потому что существует много неопределенностей и рисков, и, к сожалению, инфляция продолжает преподносить неприятные сюрпризы. Так что она снова будет пересмотрена в сторону повышения".

Несмотря на этот новый удар по ожиданиям роста после двух безрадостных лет из-за пандемии, Домбровскис заверил, что на данный момент признаков рецессии нет. В мае прогнозировался рост ВВП еврозоны на 2,7%. Через месяц годовой приток достиг нового рекорда в 8,6%.