В одном из городов Австралии могут запретить заводить больше двух кошек на семью

В городе Шир-оф-Денмарк, расположенном в Западной Австралии, планируют ввести ограничения на количество кошек, проживающих в одной семье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, план по снижению количества этих животных на душу населения обсуждается в городском совете. Если он будет одобрен, то желающие завести больше двух кошек без разрешения властей могут быть оштрафованы на 1 000 долларов США.

Инициатива направлена на снижение популяции бездомных особей, размножение которых вышло из-под контроля. "Число бродячих кошек растет, оно не снижается", - заявил глава администрации города Дэвид Шробер.

План по ограничению количества домашних питомцев уже поддержали в Рабочей группе по бездомным кошкам города Олбани и его окрестностей. Ее члены выступают за то, чтобы владельцы животных учились ответственно содержать их дома - особенно это касается детей.