Наводнение в Пакистане: по меньшей мере 147 погибших

Число жертв наводнения в Пакистане увеличилось до 147 человек. В стране разрушены десятки домов, дороги, мосты и электростанции, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Мусснные дожди продолжаются в стране с середины июня и, по данным синоптиков, в этом году они в два раза сильнее, чем обычно. Ситуация особенно тяжелая в крупном портовом городе Карачи на юге Пакистана. Под водой там оказались целые районы, а людям пришлось пересесть с автомобилей на лодки.

В 2010 году сезон дождей в Пакистане был особенно разрушительным: вода покрыла одну пятую территории страны. Тогда от наводнений пострадали 20 миллионов человек, была повреждена инфраструктура на миллиарды долларов США, а большая часть посевов уничтожена.