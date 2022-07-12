Мадуро анонсировал визит Эрдогана в Венесуэлу

Власти Венесуэлы готовятся к визиту в страну президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил венесуэльский лидер Николас Мадуро, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В грядущие дни мы будем принимать президента Эрдогана в Венесуэле. Мы снова с радостью ведем подготовку для того, чтобы этот визит оказал большое влияние на развитие и экономическое восстановление Венесуэлы", - сказал Мадуро на встрече с послом Турции в Каракасе, завершающем свою миссию в южноамериканской республике. Выступление транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Television.

В начале июня Мадуро посетил Анкару, где встретился с Эрдоганом. Президент Турции последний раз был с визитом в Венесуэле в 2018 году.