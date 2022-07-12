https://news.day.az/world/1478155.html Во Владивостоке мужчина натравил собаку на свою соседку - ВИДЕО
Во Владивостоке мужчина натравил собаку на свою соседку - ВИДЕО
Во Владивостоке мужчина натравил собаку на свою соседку. Животное укусило женщину за бедро, пострадавшей пришлось обратиться за помощью к медикам, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Женщина обратилась в полицию, сейчас правоохранительные органы проводят проверку, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Причиной инцидента стал бытовой конфликт между соседями. Мужчина не захотел уступать и решил натравить большую собаку на соседку.
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