Во Владивостоке мужчина натравил собаку на свою соседку. Животное укусило женщину за бедро, пострадавшей пришлось обратиться за помощью к медикам, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Женщина обратилась в полицию, сейчас правоохранительные органы проводят проверку, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Причиной инцидента стал бытовой конфликт между соседями. Мужчина не захотел уступать и решил натравить большую собаку на соседку.