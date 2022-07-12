Йосемити: лесной пожар угрожает гигантским секвойям

Мощный лесной пожар угрожает старейшим в мире гигантским секвойям в Йосемитском национальном парке в Калифорнии. За выходные территория горения увеличилась в пять раз. Спасателям пришлось эвакуировать около 1600 человек: туристов и местных жителей. Йосемитская долина пока открыта для посетителей, но из-за дыма и сажи рассмотреть знаменитые гранитные скалы непросто, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Чтобы защитить секвойи в случае распространения пожара, в роще Марипоса установили автоматические опрыскиватели. Один из них увлажняет почву вокруг секвойи под названием Гигантский гриззли - одного из самых высоких и толстых деревьев в мире.

Причиной подобных пожаров синоптики называют изменение климата. Пламя в Калифорнии бушевало и прошлым летом. Самым разрушительным пожаром стал "Дикси", уничтоживший город Гринвилл, который был основан еще в XIX веке.