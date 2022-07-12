https://news.day.az/world/1478175.html В Лос-Анджелесе бездомный избил металлической трубой олимпийскую медалистку
В Лос-Анджелесе бездомный избил металлической трубой олимпийскую медалистку
Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пекине 2008 года в составе сборной США по волейболу Ким Гласс подверглась нападению на улицах Лос-Анджелеса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Неизвестный бездомный избил спортсменку металлической трубой ради ограбления. Нападавшего задержала полиция.
Волейболистка получила множественные травмы головы и несколько переломов. По словам Гласс, она боялась ослепнуть после ударов в область глаза.
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