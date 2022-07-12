В Лос-Анджелесе бездомный избил металлической трубой олимпийскую медалистку

Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пекине 2008 года в составе сборной США по волейболу Ким Гласс подверглась нападению на улицах Лос-Анджелеса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Неизвестный бездомный избил спортсменку металлической трубой ради ограбления. Нападавшего задержала полиция.

Волейболистка получила множественные травмы головы и несколько переломов. По словам Гласс, она боялась ослепнуть после ударов в область глаза.