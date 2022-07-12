В США опасаются, что стоимость нефти может возрасти до $140

Соединенные Штаты опасаются роста цены на нефть на 40% до примерно $140 за баррель, если не будет принят "потолок" цены на российское топливо, а также исключения из санкций, которые позволили бы поставки ниже нее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Минфина США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соединенные Штаты и другие страны "большой семерки" - Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония, а также Европейский Союз - в июне договорились изучить вопрос о введении таких ограничений, чтобы сократить доходы Москвы. При этом детали этой меры еще прорабатываются.

Ожидается, что министр финансов США Джанет Йеллен обсудит возможное ограничение цен на российскую нефть с японским коллегой Шуничи Судзуки.