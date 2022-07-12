https://news.day.az/world/1478186.html Чили замело снегом - ВИДЕО
Чили замело снегом - ВИДЕО
Регион Вальпараисо в Чили накрыли метели.
Федеральная полиция страны заявила, что около 250 автомобилей из-за сложных погодных условий застряли на склоне горы Лос-Караколес, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
Правоохранители помогают в эвакуации водителей, а военные - в расчистке дорог от снега.
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