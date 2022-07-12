Чили замело снегом
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Регион Вальпараисо в Чили накрыли метели.

Федеральная полиция страны заявила, что около 250 автомобилей из-за сложных погодных условий застряли на склоне горы Лос-Караколес, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Правоохранители помогают в эвакуации водителей, а военные - в расчистке дорог от снега.