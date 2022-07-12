В Токио начались похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ начинается в старинном буддистском храме Дзодзёдзи в Токио. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

11 июля в храме прошла традиционная церемония прощания по буддистскому обряду, которая называется "цуя" - "протекание ночи". На ней присутствовали почти 2,5 тыс. человек из близкого окружения Абэ, в том числе посол России Михаил Галузин.

Главой дома на траурных мероприятиях является вдова Абэ - Акиэ. Отмечается, что на церемонии будет присутствовать ограниченный круг людей.

После окончания похоронной церемонии в гроб кладут цветы, а после его закрывают, и катафалк отправляется на кремацию. Туда едут, как правило, только родственники и самые близкие друзья. После кремации происходит символическое помещение праха в урну.

Синдзо Абэ погиб от огнестрельного ранения во время выступления с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. По подозрению в покушении был задержан 41-летний японец Тэцуя Ямагами, бывший военнослужащий. Абэ госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался.