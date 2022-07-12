Байден продлил на год действие санкций против Китая

Президент США Джо Байден еще на один год продлил действие американского санкционного режима в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация в Гонконге, включая последние действия Китая по подрыву его автономии, продолжают представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. По этой причине действие режима национальной чрезвычайной ситуации, провозглашенного 14 июля 2020 года, должно продолжиться после 14 июля 2022 года, - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом. - В связи с этим я продлеваю на год режим национальной чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией в Гонконге".

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как отмечали в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти, сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. Белый дом воспринял данную законодательную инициативу как "нарушение автономии" Гонконга.

14 июля 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий санкции в отношении КНР в связи с ситуацией в Гонконге, а также отмену торгово-экономических преференций Соединенных Штатов для этого специального административного района КНР. Пекин осудил действия Вашингтона, назвав их вмешательством во внутренние дела Китая.