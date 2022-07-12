В Москве мужчина с автоматом угрожал водителю, который не давал ему ехать по обочине

Мужчина вышел из машины с автоматом, чтобы выяснить, почему ему не дают проехать по обочине на Киевском шоссе. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "ДТП и ЧП Москва и МО", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по кадрам, мужчина на BMW X6 попытался объехать дорожный затор по обочине, но ему помешал водитель на Toyota RAV4, который перекрыл движение. После этого мужчина вышел из BMW с автоматом и стал угрожать водителю японского кроссовера. Затем вооруженный мужчина сел за руль и уехал, объезжая пробку по обочине.

Автомобиль BMW X6 зарегистрирован в Москве. Собственником машины является женщина 1966 года рождения.