Автобус с туристами упал с обрыва в Турции

Авария произошла на 44-м километре шоссе, связывающего города Тунджели и Эрзинджан. В салоне микроавтобуса находились водитель и 18 туристов, которые возвращались из поездки на Черноморское побережье. Шофер, как он сам признал позже, прозевал поворот и врезался в дерево, после чего автомобиль упал с обрывa, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Помощь медиков потребовалась всем находившимся в микроавтобусе, трое из них получили тяжелые травмы. О национальности пострадавших ничего не сообщается, предположительно, все они - граждане Турции.