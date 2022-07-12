Жара накрыла страны Пиренейского полуострова

Волна тепла, накрывшая часть Европы, достигла Пиренейского полуострова.

В Испании жара наступила во второй раз за сезон. Предупреждение метеорологов об аномально высоких температурах получили большинство населённых пунктов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По прогнозам, до рекордных отметок столбики термометров поднимутся в двух испанских регионах - Андалусии и Эстремадуре.

"Я не знаю, в какое время дня лучше выходить на улицу, потому что с утра до вечера невыносимо жарко", - жалуется прохожий.

В ближайшие два дня почти по всей Испании ожидается выше +35, а в ряде районов и вовсе больше 40 градусов Цельсия.

Резкий рост температуры отслеживает система спутникового мониторинга климата Земли "Коперник". Как показано в видео, фиолетовым цветом отмечены места, где есть угроза возникновения лесных пожаров.

В Португалии на этой неделе из-за них пострадали 29 человек. В муниципалитете Орен огонь уничтожил две тысячи гектаров растительности. В стране как минимум до пятницы действует режим чрезвычайного положение из-за аномально высоких температур и риска возгорания.

Установлен ряд запретов, например, на использование сельскохозяйственной техники в лесных массивах и окрестностях, запуск фейерверков. Несоблюдение мер пожарной безопасности в условиях режима ЧП строго наказывается.

А в Риме в последний месяц произошла целая серия пожаров. Расследованием занимается полиция, подозревая, что они носят криминальный характер. Из-за последнего пожара небо над итальянской столицей заволокло дымом, на жителей и гостей города обрушился дождь из пепла.