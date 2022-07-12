Иран и Россия договорились отказаться от доллара во взаимных расчетах

Главы центробанков Ирана и России договорились отказаться от доллара во взаимных расчетах. Вскоре переводятся расчеты между странами в национальные валюты - риал и рубль. Об этом сообщил председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадреза Пур-Эбрахими во вторник, передает Day.Az.

"Мы вместе с главой Центробанка Ирана в ходе своего недавнего визита в Москву встретились с главой Центрального банка, министром экономики, заместителем Председателя Правительства и председателем российской части российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александром Новаком и заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком", - отметил он, добавив о стратегическом сотрудничестве двух стран в условиях санкций.