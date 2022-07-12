Автомобиль наехал на остановку в Москве

Автомобиль наехал на остановку общественного транспорта на Мичуринском проспекте в Москве.

Очевидцы в Сети поделились кадрами с места происшествия, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В столкновении, исходя из опубликованного очевидцами видео, также участвовали еще два автомобиля.

О пострадавших в результате ДТП и погибших не сообщается. На месте работают правоохранители. Другие подробности произошедшего выясняются.