https://news.day.az/world/1478252.html Автомобиль наехал на остановку в Москве - ВИДЕО
Автомобиль наехал на остановку в Москве - ВИДЕО
Автомобиль наехал на остановку общественного транспорта на Мичуринском проспекте в Москве.
Очевидцы в Сети поделились кадрами с места происшествия, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В столкновении, исходя из опубликованного очевидцами видео, также участвовали еще два автомобиля.
О пострадавших в результате ДТП и погибших не сообщается. На месте работают правоохранители. Другие подробности произошедшего выясняются.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре