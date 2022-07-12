https://news.day.az/world/1478257.html Студент в России умер от укуса клеща
Студент в России умер от укуса клеща
В Пермском крае 19-летний студент скончался от укуса клеща, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
19-летний студент был госпитализирован после укуса клеща. Юноша находился в реанимации две недели. Недавно врачи сообщили о том, что студент скончался.
Отмечается, что клещ, который укусил юношу, был переносчиком двух инфекций.
"Такой случай был, пациент был госпитализирован, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, но, к сожалению, пациент позже скончался", - рассказали изданию в региональном минздраве.
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