Студент в России умер от укуса клеща

В Пермском крае 19-летний студент скончался от укуса клеща, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

19-летний студент был госпитализирован после укуса клеща. Юноша находился в реанимации две недели. Недавно врачи сообщили о том, что студент скончался.

Отмечается, что клещ, который укусил юношу, был переносчиком двух инфекций.

"Такой случай был, пациент был госпитализирован, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, но, к сожалению, пациент позже скончался", - рассказали изданию в региональном минздраве.