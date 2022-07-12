В каком городе обнаружен первый в России случай оспы обезьян?

Первый случай оспы обезьян в России выявлен в Санкт-Петербурге, об этом Gazeta.ru сообщили в местном управлении Роспотребнадзора, передает Day.Az.

"Больной с подтвержденным диагнозом изолирован в отдельной боксированной палате одного из медицинских учреждений города. Жизни пациента ничего не угрожает. В ходе эпидрасследования установлено, что инфицирование произошло в одной из европейских стран", - отметили в ведомстве.

В местах, которые посещал пациент, организована дезинфекция, добавили в Роспотребнадзоре. По домашнему адресу пациент проживал один, по возвращении в Россию не имел близких контактов со знакомыми. Сейчас все контактные лица находятся под наблюдением врачей.