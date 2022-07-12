В Санкт-Петербурге автомобиль разорвало на части от удара о дерево

Автомобиль Honda Civic разорвало пополам в результате ДТП в Санкт-Петербурге. Видео разместил Telegram-канал "Мегаполис. ДТП и ЧП Санкт-Петербург", передает Day.Az.

Авария произошла на Петергофском шоссе. Водители автомобилей Honda Civic и Land Rover решили устроить гонки на мокрой дороге. В какой-то момент японская машина вырвалась вперед, но при объезде белого Renault Logan ее занесло и она ударилась о дерево.

В результате аварии Honda Civic разорвало на части. Водитель погиб.