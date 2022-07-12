Apple впервые выписали штраф за данные россиян

Мировой суд Москвы оштрафовал Apple на 2 млн руб. за отказ локализовать данные российских пользователей в России. Как сообщает корреспондент ТАСС, Apple впервые привлекли к ответственности по данной статье российского законодательства, передает Day.Az.

"Суд назначил наказание в виде штрафа на сумму 2 млн руб.", - указано в решении, которое зачитал судья Тимур Вахрамеев. Компанию из Купертино признали виновной в отказе от переноса данных российских пользователей на сервера внутри страны (ч. 8 ст. 13.11 КоАП).

Представители компании присутствовали на заседании суда. По их словам, к административной ответственности привлекается ненадлежащее юридическое лицо. "Обработкой персональных данных занимается не Apple Inc, a Apple Distribution International Ltd., это указано во всех разъяснениях для пользователей продуктами Apple", - сообщил один из защитников корпорации.

Ранее похожий штраф мировой суд в Москве выписал видеосервису Twitch. Компанию также оштрафовали на 2 млн руб.

Закон "О персональных данных" обязывает компании хранить личную информацию россиян только на территории Росии. Требование действует и ко всем иностранным компаниям.