Министр обороны Австралии призвал к военной экспансии США в Тихом океане

Министр обороны Австралии Ричард Марлес призвал США увеличить свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, отметив, что неспособность поддерживать баланс сил в этом месте может иметь "катастрофические последствия". Его слова приводит агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В ближайшие годы альянсу США и Австралии придется действовать не только в гораздо более сложной стратегической обстановке в Индо-Тихоокеанском регионе. Это должно создать более эффективный баланс военной мощи, направленный на то, чтобы избежать катастрофического провала сдерживания", - сказал он.

Марлес, который также является заместителем премьер-министра Австралии, добавил, что регион в настоящее время сталкивается с наращиванием военной мощи "невиданными со времен Второй мировой войны темпами" в рамках "усиления конкуренции между крупными державами".