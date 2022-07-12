Европе пообещали годы кризиса

Энергетический кризис в Европе продлится не менее четырех лет, если цены на энергоносители останутся на нынешнем уровне. Об этом в интервью La Stampa рассказал глава ведущего итальянского сталелитейного предприятия Acciaierie d'Italia Франко Бернабе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его мнению, ситуация коренным образом не изменится, пока новые заводы по производству СПГ не будут введены в эксплуатацию на международном уровне. Бернабе констатировал, что на фоне обострения геополитических отношений Москвы и Европы российского газа по-прежнему будет не хватать, и противостояние будет продолжаться. По его мнению, рост цен на газ, от которых зависит стоимость электроэнергии, был вызван "сочетанием факторов спроса и предложения".

"На последнюю повлияло сокращение выработки ветровой энергии в Северном море и гидроэлектроэнергии в Аргентине и Бразилии. В то же время в Европе, Японии, Корее и Китае подскочил спрос на энергию в результате восстановления экономики после пандемии", - прокомментировал глава Acciaierie d'Italia. Бернабе добавил, что экспортные мощности СПГ могут быть существенно увеличены только к 2026 году. "Европейской промышленности потребовалось 50 лет, чтобы заменить нефть и уголь газом. Комиссия ЕС, не принимая во внимание сложность проекта, посчитала, что всего за десять лет газ можно будет заменить возобновляемыми источниками энергии", - посетовал он.

Энергокризис может затронуть европейские страны в ближайшие месяцы, поскольку ситуация на мировом энергетическом рынке достаточно напряжена, а газ, импортируемый государствами по большей части из России, поступает в регион в сокращенных объемах. Спасением от кризиса, вероятно, может стать только относительно мягкая зима.