https://news.day.az/world/1478296.html В Кыргызстане отмечается рост заболеваемости COVID-19
В Кыргызстане отмечается рост заболеваемости COVID-19
В Кыргызстане отмечается рост заболеваемости COVID-19, сообщают в Республиканском штабе, передает Day.Az со ссылкой на Кабар.
По их данным, специалисты сообщают о том, что вирус наберет силу в течение лета.
"COVID-19 мутирует, нет гарантий, что не появятся новые штаммы", - говорится в сообщении.
Напомним, что за прошедшие сутки, 11 июля, по республике зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19.
Всего с начала пандемии зарегистрировано 201 тыс. 243 случая.
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