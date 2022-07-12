В Кыргызстане отмечается рост заболеваемости COVID-19, сообщают в Республиканском штабе, передает Day.Az со ссылкой на Кабар.

По их данным, специалисты сообщают о том, что вирус наберет силу в течение лета.

"COVID-19 мутирует, нет гарантий, что не появятся новые штаммы", - говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки, 11 июля, по республике зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 201 тыс. 243 случая.