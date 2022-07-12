https://news.day.az/world/1478298.html В Сирии ликвидирован главарь ИГИЛ - ПЕНТАГОН
В Сирии ликвидирован главарь ИГИЛ - ПЕНТАГОН
Убит один из лидеров террористической организации ИГИЛ Махер аль-Агаль.
Как передает Day.Az со ссылкой на CNNTÜRK, информацию об этом распространил Пентагон.
Сообщается, что он был ликвидирован в Сирии в результате удара с воздуха.
Также в сообщении отмечено, что тяжело ранен и другой находившийся рядом с ним человек.
"По предварительному расследованию, во время операции потерь среди мирного населения нет", - подчеркивается в сообщении.
Отметим, Махер аль-Агаль был организатором связей ИГИЛ за пределами Ирака и Сирии.
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