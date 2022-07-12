В Сирии ликвидирован главарь ИГИЛ

Убит один из лидеров террористической организации ИГИЛ Махер аль-Агаль.

Как передает Day.Az со ссылкой на CNNTÜRK, информацию об этом распространил Пентагон.

Сообщается, что он был ликвидирован в Сирии в результате удара с воздуха.

Также в сообщении отмечено, что тяжело ранен и другой находившийся рядом с ним человек.

"По предварительному расследованию, во время операции потерь среди мирного населения нет", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, Махер аль-Агаль был организатором связей ИГИЛ за пределами Ирака и Сирии.