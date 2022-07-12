Белый дом опубликовал новую стратегию борьбы с "омикроном"

Американская администрация обнародовала во вторник свою новую стратегию борьбы с распространением в США варианта штамма коронавируса "омикрон" BA.5.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующий сопроводительный документ был распространен пресс-службой Белого дома.

"Сегодня команда Белого дома по борьбе с COVID-19 объявляет о стратегии, направленной на то, чтобы справиться с BA.5. Стратегия основана на обеспечении того, чтобы у американцев продолжал иметься в наличии простой и удобный доступ к вакцинам, лекарствам, тестам и другим инструментам защиты и лечения COVID-19", - говорится в документе.

Отмечается, что на варианты "омикрона" BA.5 и BA.4 в настоящее время приходится до 80% всех случаев заражения коронавирусом в США. При этом большинство случае приходится именно на BA.5. "Согласно первоначальным свидетельствам, у BA.5 может иметься повышенная способность уклоняться от действия иммунной системы, в том числе после перенесенной болезни. Это означает, что у него есть потенциал спровоцировать рост случаев заражения в ближайшие недели", - говорится в тексте.

Стратегия предполагает создание условий для упрощенного доступа населения к вакцинам и бустерам, расширение возможностей бесплатного тестирования, в том числе в домашних условиях, предоставление на бесплатной основе высококачественных медицинских масок населению и ряд других положений.

На прошлой неделе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что количество случаев заражения коронавирусом по всему миру увеличилось на 30% за последние две недели. По его словам, увеличение случаев заражения зарегистрировано в четырех из шести регионов ВОЗ. Так, в Европе и Америке большинство случаев приходится на штаммы BA.4 и BA.5, а в Индии выявлен новый штамм.