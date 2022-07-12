Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2022 год

Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2022 году на 3% - с $107,37 до $104,05 за баррель, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ведомство также ожидает, что котировки нефти Brent в 2023 году опустятся до $93,75 за баррель.

Кроме того, Минэнерго США сохранило прогноз суточной добычи нефти в США в 2022 году на прежнем уровне - около 11,91 млн баррелей в сутки.