https://news.day.az/world/1478302.html Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2022 год
Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2022 год
Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2022 году на 3% - с $107,37 до $104,05 за баррель, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ведомство также ожидает, что котировки нефти Brent в 2023 году опустятся до $93,75 за баррель.
Кроме того, Минэнерго США сохранило прогноз суточной добычи нефти в США в 2022 году на прежнем уровне - около 11,91 млн баррелей в сутки.
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